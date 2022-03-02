إقتصاد

نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال عند حده الأقصى

Lebanon 24
02-03-2022 | 02:00
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أشار بيان لمنظمي نقل الغاز، أن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا لا يزال عند الحد الأقصى.
وكانت شركة "غازبروم" قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تزود الغاز للعبور عبر أوكرانيا بشكل منتظم وفقا لاحتياجات المستهلكين من أوروبا، وتصل الكمية لـ83 مليون متر مكعب ابتداءً من 24 شباط.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وأن ما من شيء يهدد المدنيين.
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