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إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
02-03-2022
|
09:43
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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