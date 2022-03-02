بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته، وسجل مساء اليوم ما بين 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوح ما بين 20550 - 20600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.