إقتصاد

تعليق توريد سيارات "تويوتا" و"لكزس" إلى روسيا

Lebanon 24
02-03-2022 | 14:52
A-
A+
Doc-P-925624-637818548243458283.jpg
Doc-P-925624-637818548243458283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "تويوتا" تعليق توريد سيارات "تويوتا" و"لكزس" إلى روسيا بسبب المشاكل اللوجستية وتعطل سلسلة توريد قطع الغيار.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المكتب الصحفي للشركة، أن مصنع "تويوتا" في بطرسبورغ الذي ينتج سيارات RAV4 وCamry، سيعلق عمله اعتبارا من 4 مارس الجاري بسبب تأخر وصول قطع الغيار.

وأضافت الشركة أن توريدات سيارات "تويوتا" و"لكزس" إلى روسيا تم تعليقها "حتى إشعار آخر" بنتيجة تعطل السلسلة اللوجيستية في المنطقة، مشيرة إلى أن التوريدات ستستأنف مع إزالة المشاكل المذكورة.

يذكر أن مصنع "تويوتا" في بطرسبورغ الذي يعمل منذ عام 2007، ينتج نحو 100 ألف سيارة من نموذجي Toyota Camry وToyota RAV4 سنويا.
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2022-03-02
14:00 | 2022-03-02
12:00 | 2022-03-02
11:35 | 2022-03-02
11:09 | 2022-03-02
10:59 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website