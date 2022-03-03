مرسيدس-بنز توقف صادراتها إلى روسيا

أعلنت مجموعة "مرسيدس-بنز" الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات، الأربعاء، أنها أوقفت صادراتها من السيارات إلى روسيا وعلقت تصنيعها في هذا البلد.وقالت المجموعة في بيان إن "مرسيدس-بنز ستعلق حتى إشعار آخر صادرات سيارات الركاب والحافلات إلى روسيا وكذلك أيضا التصنيع المحلي في روسيا".ومنذ بدأت روسيا غزوها لجارتها أوكرانيا في 24 شباط، أعلنت مجموعات ألمانية وغربية عديدة لصناعة السيارات انسحابها من السوق الروسية.والثلاثاء أعلنت "بي أم دبليو" أنها أوقفت مؤقتا صادراتها إلى روسيا "بسبب الوضع الجيوسياسي الحالي".بدورها أنهت "دايملر تراك"، أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في العالم، تعاونها مع "كاماز"، الشركة الروسية لتصنيع السيارات والتي تصنع أيضا دبابات.وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في الأيام الأخيرة عقوبات اقتصادية ضخمة على موسكو بهدف شل القطاع المصرفي الروسي وتدمير الروبل لإجبار الكرملين على وقف غزوه لأوكرانيا.وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الأربعاء قرارا غير ملزم "يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".ميدانيا، واصلت القوات الروسية تقدمها في أوكرانيا وسيطرت خصوصا على خيرسون، المدينة الكبيرة في جنوب البلاد وأكبر مدينة تسقط في قبضتها، وفق ما أكد مسؤولون أوكرانيون ليل الأربعاء.