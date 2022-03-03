إقتصاد

ارتفاع أسعار المحروقات سيستمر.. هذا ما أعلنه البراكس!

Lebanon 24
03-03-2022 | 00:56
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أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أنّ "انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخطّي سعر برميل النفط الـ 116 دولاراً أميركيًّا، أدّى إلى ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان في ظل ثبات واستقرار في سعري صرف الدولار".

وأضاف: "مصرف لبنان أبقى سعر صرف الدولار المؤمّن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد 85 في المئة من البنزين على 20200 ليرة. وسعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد  15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً  لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً بقي على 20703 ليرة. ولكن ارتفاع أسعار النفط عالميًّا أدى إلى ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة في جدول اليوم. فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 61.47 دولاراً أما المازوت فارتفع 97 دولاراً".
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