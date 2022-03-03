الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية رئيسية من نظام SWIFT

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استبعاد سبعة بنوك روسية من نظام SWIFT، لكن لم يُدرجٍ كل Sberbank، أكبر بنك في روسيا، ولا Gazprombank في القائمة لأنهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي.أما فيما يتعلق بالبنوك السبعة المستبعدة من SWIFT، فسوف ستمنح عشرة أيام لإنهاء عملياتها في النظام.وتشمل القائمة VTB Bank، ثاني أكبر البنوك الروسية، إلى جانب Sovcombank و Bank of Moscow وغيرها.