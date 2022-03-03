إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية رئيسية من نظام SWIFT

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن استبعاد سبعة بنوك روسية من نظام SWIFT، لكن لم يُدرجٍ كل Sberbank، أكبر بنك في روسيا، ولا Gazprombank في القائمة لأنهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي.

أما فيما يتعلق بالبنوك السبعة المستبعدة من SWIFT، فسوف ستمنح عشرة أيام لإنهاء عملياتها في النظام.

وتشمل القائمة VTB Bank، ثاني أكبر البنوك الروسية، إلى جانب Sovcombank و Bank of Moscow وغيرها.
المصدر: cnbc
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