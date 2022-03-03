إقتصاد

مستوى قياسي جديد للخام الأميركي.. هذا ما سجله اليوم

Lebanon 24
03-03-2022 | 02:06
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 ارتفع سعر الخام الأميركي إلى 114.99 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى منذ أيلول 2008، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
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