إقتصاد

نفطها في مهب الريح.. مستشار بايدن "سنقوض مكانة روسيا"!

Lebanon 24
03-03-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-925819-637818959342791862.jpg
Doc-P-925819-637818959342791862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بينما تضرب العقوبات الموجعة روسيا منذ بدء هجماتها العسكرية على أوكرانيا الأسبوع الماضي، تدهورت قيمة العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، فيما ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ أيضا.

فيما أكد داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي لمعاقبة موسكو.
 
وقال "خطتنا الحالية هي تقويض مكانة روسيا العالمية كمورد رئيسي للطاقة".

كما أضاف في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "نبحث سبلا لخفض استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي مع الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية".

الروبل لم يعد يساوي شيئا
 
 
إلى ذلك، اعتبر أن "الروبل الروسي لم يعد يساوي شيئا"، مضيفا أن صندوق الاحتياطيات الأجنبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح الآن عديم القيمة بشكل أساسي.

وأكد أن بايدن كان واضحا الليلة الماضية لجهة وصف التصرفات الروسية التي تهدد العالم، وقال "التهديدات للشعب الأميركي والشعوب في جميع أنحاء العالم مستمرة في الارتفاع.

يشار إلى أن المسؤولين الروس كانوا أكدوا أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنهم لن "يسيسوا" مسألة النفط والغاز على الرغم من العقوبات المؤلمة التي فرضت عليهم من قبل الغرب.
 
النفط في مهب الريح
وفيما يعتبر النفط وقطاع الطاقة الرافد الأول للاقتصاد الروسي، تخوف العديد من المراقبين من أن تعمد الدول الغربية إلى إيقاف استيراده نهائيا، مما سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير، علما أنه سجل خلال أسبوع فقط ارتفاعا بأكثر من 20%.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 شباط (2022) بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وبعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب، شرعت أبواب العقوبات على مصراعيها ضد موسكو.

فقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وغيرها عقوبات قاسية وموجعة على الروس.

كما عمد الغرب إلى فصل عشرات المصارف والكيانات الروسية عن نظام سويفت العالمي، ولكن دون المس حتى الآن بالبنوك الكبرى التي تتولى عمليات شراء وبيع الغاز والنفط.
 
 
 
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-03-03
03:00 | 2022-03-03
02:06 | 2022-03-03
02:04 | 2022-03-03
00:56 | 2022-03-03
00:18 | 2022-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website