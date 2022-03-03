نفطها في مهب الريح.. مستشار بايدن "سنقوض مكانة روسيا"!

بينما تضرب العقوبات الموجعة روسيا منذ بدء هجماتها العسكرية على أوكرانيا الأسبوع الماضي، تدهورت قيمة العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، فيما ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ أيضا.



فيما أكد داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي لمعاقبة موسكو.





كما أضاف في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "نبحث سبلا لخفض استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي مع الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية".



الروبل لم يعد يساوي شيئا

وقال "خطتنا الحالية هي تقويض مكانة روسيا العالمية كمورد رئيسي للطاقة".كما أضاف في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "نبحث سبلا لخفض استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي مع الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية".الروبل لم يعد يساوي شيئا





وأكد أن بايدن كان واضحا الليلة الماضية لجهة وصف التصرفات الروسية التي تهدد العالم، وقال "التهديدات للشعب الأميركي والشعوب في جميع أنحاء العالم مستمرة في الارتفاع.



يشار إلى أن المسؤولين الروس كانوا أكدوا أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنهم لن "يسيسوا" مسألة النفط والغاز على الرغم من العقوبات المؤلمة التي فرضت عليهم من قبل الغرب. إلى ذلك، اعتبر أن "الروبل الروسي لم يعد يساوي شيئا"، مضيفا أن صندوق الاحتياطيات الأجنبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح الآن عديم القيمة بشكل أساسي.وأكد أن بايدن كان واضحا الليلة الماضية لجهة وصف التصرفات الروسية التي تهدد العالم، وقال "التهديدات للشعب الأميركي والشعوب في جميع أنحاء العالم مستمرة في الارتفاع.يشار إلى أن المسؤولين الروس كانوا أكدوا أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنهم لن "يسيسوا" مسألة النفط والغاز على الرغم من العقوبات المؤلمة التي فرضت عليهم من قبل الغرب.