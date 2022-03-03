الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 20675 - 20725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20620 - 20670 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.