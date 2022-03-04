14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
وسط حرب أوكرانيا.. كم بلغ سعر برميل النفط اليوم؟
Lebanon 24
04-03-2022
|
06:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجاوز النفط 111 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة في جلسة شهدت تقلبات إذ تغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.
واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.
وزاد خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش ارتفع 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 111.09 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأميركي بأكثر من 18 بالمئة وزيادة خام برنت 13 بالمئة.
ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل.
وقالت اليابان اليوم الجمعة إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط،وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.
تابع
الأكثر قراءة
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
03:08 | 2022-03-04
04/03/2022 03:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
02:00 | 2022-03-04
04/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
00:48 | 2022-03-04
04/03/2022 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
05:47 | 2022-03-04
04/03/2022 05:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
04/03/2022 06:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2022-03-04
هل يتأثر المغتربون الروس في العقوبات؟
10:00 | 2022-03-04
الطاقة المتجددة في المغرب... كيف يبدو مصيرها؟
09:45 | 2022-03-04
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
08:00 | 2022-03-04
"باهظة الثمن".. الحرب على أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 400 مليار دولار!
07:50 | 2022-03-04
اطلاق مشروع النقل المستدام المنخفض الانبعاثات في جبيل
07:39 | 2022-03-04
نقيب مستوردي المواد الغذائية: من الطبيعي أن ترتفع الأسعار
فيديو
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-04
04/03/2022 20:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
04/03/2022 20:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تجعل سيارة "X5" الشهيرة أكبر وأكثر فخامة... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تجعل سيارة "X5" الشهيرة أكبر وأكثر فخامة... شاهدوا الفيديو
14:00 | 2022-03-03
04/03/2022 20:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact