14
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يرتفع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
04-03-2022
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف. وبلغ عصر اليوم 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع أم انخفاض؟ إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
04/03/2022 20:59:57
04/03/2022 20:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
04/03/2022 20:59:57
04/03/2022 20:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
04/03/2022 20:59:57
04/03/2022 20:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
04/03/2022 20:59:57
04/03/2022 20:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
03:08 | 2022-03-04
04/03/2022 03:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
02:00 | 2022-03-04
04/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
00:48 | 2022-03-04
04/03/2022 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
05:47 | 2022-03-04
04/03/2022 05:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
04/03/2022 06:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2022-03-04
هل يتأثر المغتربون الروس في العقوبات؟
10:00 | 2022-03-04
الطاقة المتجددة في المغرب... كيف يبدو مصيرها؟
08:00 | 2022-03-04
"باهظة الثمن".. الحرب على أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 400 مليار دولار!
07:50 | 2022-03-04
اطلاق مشروع النقل المستدام المنخفض الانبعاثات في جبيل
07:39 | 2022-03-04
نقيب مستوردي المواد الغذائية: من الطبيعي أن ترتفع الأسعار
07:18 | 2022-03-04
بيان لـ"كهرباء لبنان": هذه المحافظة باتت معزولة بالكامل
فيديو
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-04
04/03/2022 20:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
04/03/2022 20:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تجعل سيارة "X5" الشهيرة أكبر وأكثر فخامة... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تجعل سيارة "X5" الشهيرة أكبر وأكثر فخامة... شاهدوا الفيديو
14:00 | 2022-03-03
04/03/2022 20:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact