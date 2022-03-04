إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته وبلغ مساء اليوم ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد افتتح صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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