دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرته وبلغ مساء اليوم ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد افتتح صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 20650 - 20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.