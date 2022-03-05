بعد الحرب الروسية على اوكرانيا... البيت الأبيض: ندرس وقف واردات النفط الروسية

قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس اختيارات لوقف الواردات الأميركية من النفط الروسي وتبحث الإجراءات الممكنة للحد إلى أقصى درجة من الأثر على الإمدادات العالمية والآثار على المستهلكين.وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين في إيجاز إن البيت الأبيض ما زال أيضا على اتصال بأعضاء الكونجرس بشأن الموضوع.وقالت ساكي "ندرس وسائل لخفض واردات النفط الروسي في حين نضمن أيضا أن نحافظ على الإمدادات العالمية المطلوبة".