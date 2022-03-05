أسعار الغذاء حول العالم تشهدُ زيادة قياسيّة.. هذا ما أظهرته الأرقام

سجلت أسعار الغذاء على مستوى العالم ارتفاعاً قياسياً في شباط الماضي، وذلك وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة، إن أسعار الغذاء عالميا، قفزت بنسبة 20.7 في المئة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.و‬‬‬بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة في شباط مقابل 135.4 في كانون الثاني، حسبما نقلت "رويترز".كما أصدرت المنظمة التي مقرها في روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى نحو 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021.