الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان، إن الحكومة حددت النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022 عند نحو 5.5% وهو أقل من العام السابق.وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 8.1% العام الماضي متجاوزا المعدل الذي استهدفته الحكومة والذي يزيد عن 6%.وقال لي في تقرير العمل السنوي للحكومة، إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي والذي كان يبلغ نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.