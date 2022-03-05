دولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة المتداولة

يتم التداول في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، بتسعيرة للدولار تترواح ما بين 20725 و20775 ليرة للدولار.

بينما كان يتم التداول صباح السبت بتسعيرة للدولار تترواح ما بين 20700 و20750 ليرة للدولار.