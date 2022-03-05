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إقتصاد
على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
05-03-2022
|
13:16
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على 20700 و20725 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل بعد ظهر اليوم ما بين 20725 و20775 ليرة للدولار.
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