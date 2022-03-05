على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم على 20700 و20725 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد سجل بعد ظهر اليوم ما بين 20725 و20775 ليرة للدولار.