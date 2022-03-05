هل تتوقف بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" عن العمل في روسيا؟

أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.وأوضح أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية (NSPK)، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي.وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام "فيزا" و"ماستر كارد" خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.وأكد أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني "مير"، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.