إقتصاد

هل من بديل للمصارف الروسية عن نظام "سويفت"؟

Lebanon 24
06-03-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-927110-637821490802477344.jpg
Doc-P-927110-637821490802477344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت آنا كوروليوفا، في "إكسبرت رو"، حول وجود بديل روسي لنظام سويفت جرى اختباره منذ العام 2014.

وجاء في المقال: قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن نظام سويفت المصرفي، على رأسها بنك التجارة الخارجية الروسي في تي بي.. علما بأن بنك روسيا المركزي قام، في العام 2014، باختبار نظام مراسلة مالية يمكّنه نقل البيانات على طريقة سويفت، لكنه لا يعتمد على قنواته.

وكما أعلنوا في بنك روسيا المركزي، فإن عدد المعاملات في نظام تحويل الرسائل المالية المحلي (SPFS) آخذ في الازدياد؛ وأن حوالي 340 بنكا، وبينها بنوك أجنبية، على اتصال بقناة سويفت البديلة. في الوقت نفسه، أكد البنك المركزي الروسي، أن لدى البنوك أيضا أدوات أخرى للتفاعل مع عملائها الأجانب، بما في ذلك أدوات خاصة بها.

وفي الصدد، قال المتخصص في القطاع المصرفي، رئيس المكتب التمثيلي لصندوق الاستثمار ANIF في روسيا، سيرغي غريغوريان، يمكن أن نتوقع أن لا يكون فصل سبعة بنوك روسية عن SWIFT آخر الإجراءات. ففي حال زيادة تفاقم الوضع الجيوسياسي، قد تتوسع القائمة. من الصعب تقويم احتمالية قطع سويفت عن روسيا بالكامل، نظرا لأن روسيا لا تزال أحد أكبر موردي مصادر الطاقة لأوروبا. ومن الصعب جدا التعويض عن مصادر الطاقة الروسية في الوقت الحالي، حتى لو لم نأخذ السعر في الحسبان.

ومما لا شك فيه، سوف ينضم مستخدمون جدد إلى النظام الروسي، في المستقبل، لتبادل المدفوعات بلا عوائق، في حال تم فرض قيود على سويفت.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-03-06
06:00 | 2022-03-06
04:10 | 2022-03-06
04:00 | 2022-03-06
03:55 | 2022-03-06
03:34 | 2022-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website