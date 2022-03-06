إقتصاد

متاجر بريطانية تسحب المنتجات الروسية من رفوفها

Lebanon 24
06-03-2022 | 04:00
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قررت عدة متاجر كبرى في المملكة المتحدة منع بيع منتجات روسية، ردا على الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

ومن بين هذه المتاجر "سينسبري" Sainsbury و"ويتروس" Waitrose، وهما من أكبر تجار التجزئة البريطانيين الذين اتخذوا إجراءات، بينما تواصل روسيا مهاجمة جارتها.
المصدر: الحرة
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