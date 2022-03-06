متاجر بريطانية تسحب المنتجات الروسية من رفوفها

قررت عدة متاجر كبرى في المملكة المتحدة منع بيع منتجات روسية، ردا على الحرب الدائرة في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "إندبندنت".



ومن بين هذه المتاجر "سينسبري" Sainsbury و"ويتروس" Waitrose، وهما من أكبر تجار التجزئة البريطانيين الذين اتخذوا إجراءات، بينما تواصل روسيا مهاجمة جارتها.