"بوما" توقف الشحنات لروسيا

أعلنت شركة بوما للملابس الرياضية، اليوم الأحد، أنها أوقفت الشحنات لروسيا وعلقت العمل في متاجرها هناك.



وتنضم بوما بذلك إلى عدة شركات حول العالم أوقفت التعامل مع روسيا بعد هجومها على أوكرانيا مع فرض عدة دول عقوبات اقتصادية على موسكو عقب عملياتها العسكرية هناك، وسط إدانات واسعة حول العالم.