إقتصاد

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
06-03-2022 | 10:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصراً على تسعيرته الصباحية والتي تراوحت ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
والجدير بالذكر أنّ دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 20700 - 20725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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