على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية في نهاية الاسبوع؟

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد 20675 ليرة للبيع و20725 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار افتتح في السوق الموازية صباح اليوم الاحد، على تسعيرة تتراوح ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.