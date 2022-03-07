بعد أسابيع من التراجع.. قرار عاجل لإنقاذ الجنيه السوداني

قال وزير الإعلام السوداني المكلف في بيان، الأحد، إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني وذلك بعد أسابيع من بدء تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف.وبلغ السعر الرسمي نحو 444 جنيها للدولار في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيها الأحد.وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي.وأدى "التعويم المنظم" للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.