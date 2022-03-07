تراجع إضافي في سعر صرف الدولار.. هذا ما سجله صباح اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين الى 20625 ليرة للمبيع 20675 ليرة للشراء.



وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر 20675 ليرة للبيع و20725 ليرة للشراء.