إقتصاد

أسعار الغاز تقفز بوتيرة عالية وتوقعات بأن تتجاوز 4000 دولار لكل الف متر مكعب

Lebanon 24
07-03-2022 | 03:51
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حطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح التداولات رقما قياسيا تاريخيا، حيث تجاوز 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وسجل سعر الغاز في البورصة في أوروبا لليوم الرابع على التوالي رقما قياسيا تاريخيا وتجاوز خلال تداول اليوم 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب. م، وفقا لبورصة لندن ICE. 

في وقت سابق من اليوم الاثنين، تجاوزت تكلفة الوقود الأزرق 2400 دولار و 2500 دولار و 2600 دولار و 2700 دولار و 2800 دولار و 2900 دولار، 3200.
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