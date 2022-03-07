الأسمر: لعقد اجتماعات فورية ومواجهة "هول ما يحصل"

توجه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في تصريح، الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أمام هول ما يحصل والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات والسلع الأساسية والمواد الغذائية والدواء ومشتقات الرغيف وما سيحصل لرغيف الفقراء، لعقد اجتماعات فورية مع الوزراء المعنيين من أجل:- دعوة لجنة المؤشر بالاتفاق مع وزير العمل لاعادة دراسة شاملة لواقع الأجور ورفعها.

-رفع بدل النقل في القطاع الخاص بما يتناسب مع الزيادات الهائلة لأسعار المشتقات النفطية.- دعوة وزير المال من أجل مقاربة واقعية للأجور وبدل النقل والانتقال في القطاع العام، خاصة في ظل غياب أي خطة للنقل العام أو أي خطة لدعم قطاع النقل البري.- تفعيل المراقبة على المواد الغذائية والسلع الأساسية والوقود. وفي هذا الإطار يحيي الاتحاد العمالي العام في لبنان المبادرة الشجاعة بالنزول على الأرض لوزيري الإقتصاد أمين سلام والطاقة وليد فياض من أجل حماية العمال والفقراء وجميع فئات الشعب اللبناني.- دخول الدولة على خط استيراد المشتقات النفطية من أجل حماية المواطن اللبناني من جشع المحتكرين.