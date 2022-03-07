سعر صرف الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.