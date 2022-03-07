إقتصاد

دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرة العصر، وسجل مساء اليوم ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان الدولار قد تراوح صباح اليوم، ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
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