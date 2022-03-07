دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرة العصر، وسجل مساء اليوم ما بين 20700 - 20750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان الدولار قد تراوح صباح اليوم، ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.