إقتصاد

مورغان ستانلي: روسيا لن تستطيع سداد ديونها في هذا التوقيت

Lebanon 24
08-03-2022 | 08:00
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قال البنك الاستثماري مورغان ستانلي إن فرص روسيا لسداد ديونها بالعملة الأجنبية أصبحت ضعيفة مع تراجع أسعار السندات والركود في البلاد الذي أصبح وشيكا بجانب القيود المفروضة على المدفوعات.

وذكر المحلل لدى البنك الاستثماري مورغان ويفر "نرى سيناريو التخلف عن سداد الديون وشيك الحدوث".

وأشار إلى أن تخلف روسيا عن سداد ديونها لن يكون طبيعيا، وسيشبه النموذج الفنزويلي.

وأوضح أن روسيا قد تتخلف عن سداد ديونها في 15 أبريل، وهو اليوم الذي تنتهي فيه فترة السماح البالغة 30 يوما لسداد الكوبون على السندات الحكومية الروسية الصادرة بالدولار المستحقة في عامي 2023 و2043.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني، تصنيف روسيا إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، وكان أحدث تلك التصنيفات ما أعلنته موديز أول من أمس عن تخفيض تصنيف البلاد إلى Ca‭‭‬‬. وهذا التصنيف في المرتبة قبل الأخيرة من تصنيفات موديز التي تتراوح بين Aaa الذي يعتبر أعلى تصنيف ائتماني، وC وهو أدنى تصنيف ائتماني لدى موديز وتمنحه للدول التي تتخلف عن سداد ديونها.

وقالت الوكالة إن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو "مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون".
المصدر: العربية
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