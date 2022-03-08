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إقتصاد
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
08-03-2022
|
14:00
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انخفض دولار السوق الموازية بشكل طفيف مساء اليوم، وسجل تسعيرة تراوحت ما بين 21075 و21125 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 21100 و21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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