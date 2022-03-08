بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض دولار السوق الموازية بشكل طفيف مساء اليوم، وسجل تسعيرة تراوحت ما بين 21075 و21125 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 21100 و21150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.