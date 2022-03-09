بسب الحرب الروسية.. أسواق الأسهم العالمية تقترب من الخطر

يقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مما يعرف بـ"تقاطع الموت"، وهو نمط رسم بياني يؤكد الاتجاه الهبوطي الذي يعاني منه أحد الأصول.ويقول موقع Market Watch المتخصص إن "تقاطع الموت" يظهر عندما يعبر "المعدل المتحرك" لمدة خمسين يوما المعدل المتحرك لـ200 يوم، وهو حدث يرى العديد من مراقبي الرسوم البيانية أنه يشير إلى البقعة التي يتحول فيها التصحيح على المدى القصير إلى اتجاه هبوطي طويل الأجل.ويقول الموقع إن مؤشر ستاندرد من المتوقع أن يخترق هذا "التقاطع" بوتيرته الحالية للانخفاض.ويأتي هذا التوقع في الوقت الذي شهد فيه مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضا إلى ما دون المعدل في تعاملات الثلاثاء، مع انخفاض يوم الاثنين بمقدار 800 نقطة تقريبا من المرجح أن تعجل بهذا التقاطع.وشهد عدد من الأصول الأخرى تحقق عمليات عبور الموت، بما في ذلك مؤشر ناسداك في منتصف فبراير.وكانت آخر مرة سجل فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وصولا لتقاطع الموت قبل عامين تقريبا في 30 مارس 2020، في ذروة بيع الأسهم الناجم عن الوباء.ويقول الموقع إن التوترات الجيوسياسية ساهمت، إلى جانب المخاوف من أن البنك المركزي الأميركي، وغيره من صانعي السياسة النقدية العالميين، برفع أسعار الفائدة لمكافحة الضغوط التضخمية المتضخمة، في النبرة الهبوطية العامة للسوق.