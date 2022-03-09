حظر النفط الروسي.. قرار أميركا يضيق الخناق على روسيا والعالم يترقب النتائج





وتقول صحيفة واشنطن بوست إن هذا الإجراء من شأنه أن يحمل عواقب جيوسياسية هائلة، حيث ارتفعت أسعار النفط بالفعل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما خلق تكاليف جديدة ضخمة للشركات والمستهلكين.



وسجلت أسعار وقود السيارات ارتفاعا كبيرا حيث وصل معدل سعر الغالون في الولايات المتحدة الثلاثاء إلى 4.17 دولارا، مقابل 4.06 يوم الاثنين، مقارنة بـ3.45 معدل الشهر الماضي، وفق متابعة لموقع Gas Prices المتخصص.



وقال الرئيس بايدن الثلاثاء "لقد احتشد الأميركيون لدعم الشعب الأوكراني وأوضحوا أننا لن نكون جزءا من دعم حرب بوتين"، في بيان يوضح سبب حظره للواردات الروسية. أعلن الرئيس الأميركي بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستحظر واردات النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وهو قرار تم التوصل إليه بعد أيام من المحادثات خلف الكواليس التي دارت من أجل حماية الاقتصاد العالمي من الصدمة.وتقول صحيفة واشنطن بوست إن هذا الإجراء من شأنه أن يحمل عواقب جيوسياسية هائلة، حيث ارتفعت أسعار النفط بالفعل منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما خلق تكاليف جديدة ضخمة للشركات والمستهلكين.وسجلت أسعار وقود السيارات ارتفاعا كبيرا حيث وصل معدل سعر الغالون في الولايات المتحدة الثلاثاء إلى 4.17 دولارا، مقابل 4.06 يوم الاثنين، مقارنة بـ3.45 معدل الشهر الماضي، وفق متابعة لموقع Gas Prices المتخصص.وقال الرئيس بايدن الثلاثاء "لقد احتشد الأميركيون لدعم الشعب الأوكراني وأوضحوا أننا لن نكون جزءا من دعم حرب بوتين"، في بيان يوضح سبب حظره للواردات الروسية.





وإذا نجحت هذه الخطوة، فإنها ستقلل بشكل حاد من علاقات الطاقة مع موسكو، لكنها لن تقطعها تماما.



وبشكل جماعي، فإن الإجراءات التي تتخذها كل من الولايات المتحدة وأوروبا ستحرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أحد المصادر الرئيسية لإيرادات حكومته، ولكنها ستخاطر أيضا بصدمة للنظام الاقتصادي العالمي يمكن أن تلحق أضرارا بالغة بالعديد من الاقتصادات المحلية.



ويمثل النفط الروسي نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط، لكنه لا يمثل سوى 3٪ من واردات الولايات المتحدة.



ومع ذلك، فإنه يأتي في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة.



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأسبوع الماضي إن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن ترقى في نهاية المطاف إلى "تغيير قواعد اللعبة". وأعلنت أوروبا، التي تعتمد على الطاقة الروسية أكثر بكثير من الولايات المتحدة، الثلاثاء عن خطة لخفض واردات الغاز من روسيا بمقدار الثلثين هذا العام.وإذا نجحت هذه الخطوة، فإنها ستقلل بشكل حاد من علاقات الطاقة مع موسكو، لكنها لن تقطعها تماما.وبشكل جماعي، فإن الإجراءات التي تتخذها كل من الولايات المتحدة وأوروبا ستحرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أحد المصادر الرئيسية لإيرادات حكومته، ولكنها ستخاطر أيضا بصدمة للنظام الاقتصادي العالمي يمكن أن تلحق أضرارا بالغة بالعديد من الاقتصادات المحلية.ويمثل النفط الروسي نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط، لكنه لا يمثل سوى 3٪ من واردات الولايات المتحدة.ومع ذلك، فإنه يأتي في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة.وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأسبوع الماضي إن عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن ترقى في نهاية المطاف إلى "تغيير قواعد اللعبة".

وفي الأيام الأخيرة، يبدو أن بايدن وغيره من قادة العالم أكدوا بأن التداعيات الاقتصادية هي نتيجة ضرورية لمحاولة معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا.



وقال بايدن "هذه خطوة نتخذها لإلحاق المزيد من الألم ببوتين، لكن ستكون هناك تكاليف أيضا هنا في الولايات المتحدة".



وحذر شركات الطاقة من "التلاعب بالأسعار" وطلب منها عدم "استغلال هذا الوضع أو المستهلكين الأميركيين".



وتعهد بايدن، الذي صاغ ارتفاع أسعار الغاز بأنه "ارتفاع أسعار بوتين"، باستخدام سلطته لتقليل التأثير على الأميركيين والشركات "التي تحاول استغلال المستهلكين بالتلاعب بالأسعار".



واكتسب الحظر، الذي قاومه البيت الأبيض لأول مرة، زخما مع توجيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءات شخصية إلى صناع السياسة في الولايات المتحدة وحول العالم.



وقد نشرت الولايات المتحدة بالفعل عددا من الإجراءات الاقتصادية لإلحاق الضرر بروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على بنكها المركزي والأوليغارشية المقربة من بوتين. سعت الإدارة حتى الآن إلى حماية أسواق الطاقة العالمية من تأثير حظر النفط والغاز الروسي، مع مراقبة أسعار الغاز المرتفعة في الولايات المتحدة بحذر.



خطوات للتعويض

ومع اكتساب الحظر زخما في واشنطن، استكشف مسؤولون كبار في البيت الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من التدابير لسد الفجوة التي خلفها الحظر المحتمل على الطاقة الروسية من الولايات المتحدة ودول أخرى.



وشملت هذه التدابير زيادة في إنتاج "المضخات الحرارية" لأوروبا، وإطلاق إضافي لاحتياطيات النفط الأميركية، وإعفاء ضريبي على الغاز لحماية المستهلكين الأميركيين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لواشنطن بوست.



وقال مسؤولو بايدن إنهم درسوا ما إذا كان يمكن إنتاج هذه المضخات الحرارية من خلال قانون الإنتاج الدفاعي أو قانون الدفاع الوطني الطارئ أو من خلال برامج المشتريات في وزارة الدفاع.



وقد قارن بعض المدافعين المقربين من هذا الجهد الفكرة ببرنامج "قانون الإعارة والتأجير" الذي أرسلت الولايات المتحدة من خلاله إمدادات حيوية إلى دول الحلفاء التي غزتها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر لم تسمها أن البيت الأبيض يدرس أيضا دفعة متجددة لأجندته للطاقة النظيفة، كجزء من محاولة للحد من اعتماد أميركا على الدول النفطية الاستبدادية.



ويقول خبراء الطاقة إن العديد من هذه الجهود قد تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات حتى تتحقق، وقد تكون العواقب المحلية قصيرة الأجل لحظر النفط الروسي شديدة.



ومع ارتفاع أسعار النفط بالفعل، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا بنحو 800 نقطة يوم الاثنين، بانخفاض بنحو 2.4 في المائة.



خطوات تاريخية

ونقلت الصحيفة عن، لاري سامرز، وزير الخزانة الديمقراطي السابق قوله "سيتذكر التاريخ بشكل أفضل بكثير ما فعلناه أو لم نفعله للدفاع عن الحرية أكثر مما سيتذكر معدل التضخم، أو سعر البنزين في ربيع وصيف عام 2022".



وقدمت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء خطة لخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام مما يقلل بشكل حاد من علاقات الطاقة مع موسكو لكن لن يقطعها.



ويمثل الاقتراح، الذي سيناقشه القادة في قمة في باريس هذا الأسبوع، تحولا دراماتيكيا بالنسبة للكتلة التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية الرخيصة نسبيا والوفيرة. لكنه لا يرقى إلى مستوى المقاطعة الشاملة التي دعا إليها البعض ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.



وتستورد أوروبا نحو 40 بالمئة من غازها وأكثر من ربع نفطها من روسيا فيما تستورد الولايات المتحدة وبريطانيا أقل بكثير.



ورفضت العديد من دول الاتحاد الأوروبي فكرة المقاطعة، بحسب واشنطن بوست.



وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان الاثنين "لا يمكن تأمين تزويد أوروبا بالطاقة لتوليد الحرارة والتنقل وإمدادات الكهرباء والصناعة بأي طريقة أخرى في الوقت الحالي".



ومع ذلك، إذا حقق الاتحاد الأوروبي في الواقع هدف الثلثين، فقد يكون لذلك تأثير كبير. بحسب توماس بيليرين كارلين، مدير مركز الطاقة في معهد جاك ديلور، وهو مركز أبحاث فرنسي الذي قال لواشنطن بوست إن حجر الزاوية في اقتصاد روسيا ونظامها يقوم على صادرات النفط والغاز".



وقبل إعلان يوم الثلاثاء، بدا أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يهدد أوروبا مرة أخرى، قائلا إن الحظر الغربي قد يدفع روسيا إلى إغلاق نورد ستريم 1، وهو خط أنابيب حيوي.



وقال إن "رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية".



وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الوقت قد حان لإزالة هذا النفوذ. "يجب أن نصبح مستقلين عن النفط والفحم والغاز الروسي"، بحسب بيان لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أضافت "لا يمكننا الاعتماد على مجهز يهددنا بكل صراحة".