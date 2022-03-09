رغم العقوبات.. تركيا "سنواصل شراء النفط الروسي"

بعد ساعات على إعلان واشنطن فرض حظر على واردات النفط الروسية، أكدت تركيا أنها لا تنوي مقاطعة النفط الروسي.



وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده ستواصل شراء النفط من موسكو، آملة في الوقت عينه برفع العقوبات عن إيران، مما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي.

"نحتاج مزيداً من النفط"

كما أضاف في تصريحات على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة، بحسب ما أفادت رويترز اليوم الأربعاء، أن تركيا تعتمد على روسيا في 45 في المئة من طلبها على الغاز الطبيعي، و17 في المئة من النفط، و40 في المئة من البنزين.



وقال "العالم بحاجة لمزيد من النفط. يجب أن يأتي من مكان ما، من الولايات المتحدة أو السعودية.. من فنزويلا أو إيران.. أو من أي مكان".



إلى ذلك، أكد أن أنقرة لا يمكنها بسهولة أن تعوض إمداداتها النفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفا أنها "مورد قديم موثوق به".



وأوضح قائلا: "لا يمكن أن نواجه الآن اضطرابا آخر في الإمدادات النفطية من روسيا، بعد أن واجهنا الأمر عينه مع إيران قبل سنوات". مورد قديمإلى ذلك، أكد أن أنقرة لا يمكنها بسهولة أن تعوض إمداداتها النفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفا أنها "مورد قديم موثوق به".وأوضح قائلا: "لا يمكن أن نواجه الآن اضطرابا آخر في الإمدادات النفطية من روسيا، بعد أن واجهنا الأمر عينه مع إيران قبل سنوات".