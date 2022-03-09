الدولار في السوق الموازية...هذا ما سجله صباحاً!

افتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم الاربعاء في السوق الموازية على تسعيرة تتراوح ما بين 21300 و21350 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.



وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس االثلاثاء متراوحا ما بين 21075 و21125 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، بعدما كان قد افتتح صباحا على تسعيرة تتراوح ما بين 20650 و20700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.