مسار تصاعدي للدولار في الأيام المقبلة.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي

اعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، ان مشكلة الموازنة انها في فترة انتخابات نيابية، وجميع القوى السياسية تفكر بها اولاً فتحل الموازنة ثانياً، وان الكلام عن عدم اضافة الضرائب هو سياسي بحت، موضحاً انه لا مانع من مناقشة الموازنة الان، الا انه من الافضل الموافقة عليها واقرارها فيما بعد الانتخابات.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أكد حبيقة ان الموافقة على الموازنة في الظروف التي يمر بها لبنان هي خسارة للوقت، مشدداً على ان المواطن سيدفع الثمن على كل حال.

وفي سياق أخر، اشار حبيقة الى ان ضبط سعر صرف الدولار مرتبط بمدى قدرة مصرف لبنان على ضخّ الدولار في الاسواق، متوقعاً مساراً تصاعدياً في الايام المقبلة.