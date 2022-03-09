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إقتصاد
إرتفاع "صاروخي" لأسعار البنزين في فنلندا
Lebanon 24
09-03-2022
|
12:00
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تحدثت تقارير إعلامية عن ارتفاع أسعار البنزين في فنلندا بشكل "صاروخي"، إذ صعدت أسعار البنزين في البلد الاسكندنافي بنحو 20% في غضون ثلاثة أيام.
وأظهرت صورة أن سعر البنزين تم بيعه اليوم في محطات وقود في فنلندا بسعر 2.219 يورو للتر بعد أن كان عند مستوى 1.849 يورو للتر قبل 3 أيام.
وتشهد أسواق النفط ارتفاعا في أسعار الذهب الأسود في ظل القيود الغربية على روسيا، التي تعد أحد أبرز منتجي النفط في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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