إقتصاد

إرتفاع "صاروخي" لأسعار البنزين في فنلندا

Lebanon 24
09-03-2022 | 12:00
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تحدثت تقارير إعلامية عن ارتفاع أسعار البنزين في فنلندا بشكل "صاروخي"، إذ صعدت أسعار البنزين في البلد الاسكندنافي بنحو 20% في غضون ثلاثة أيام.

وأظهرت صورة أن سعر البنزين تم بيعه اليوم في محطات وقود في فنلندا بسعر 2.219 يورو للتر بعد أن كان عند مستوى 1.849 يورو للتر قبل 3 أيام.

وتشهد أسواق النفط ارتفاعا في أسعار الذهب الأسود في ظل القيود الغربية على روسيا، التي تعد أحد أبرز منتجي النفط في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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