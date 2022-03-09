إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ عصر اليوم، 22600 - 22650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.





وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21300 - 21350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



