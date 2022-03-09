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إقتصاد
إرتفاع كبير بتسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
09-03-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ عصر اليوم، 22600 - 22650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 21300 - 21350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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