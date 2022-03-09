وزير الزراعة: لتأمين المنتوجات اللبنانية خلال فترة الصوم

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن ممثلي أسواق الخضار "الجملة" في مختلف المحافظات و المناطق اللبنانية، وتم البحث في "امكانية تأمين المنتجات اللازمة للأسواق خلال فترة الصوم عند الطوائف المسيحية وفي شهر رمضان الكريم عند الطوائف الاسلامية، بما يضمن تأمين المنتجات خلال الفترة المباركة ، بالإضافة ايضاً الى تعزيز الأسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية الوطنية المزروعة دخل الخيم البلاستيكية ، وذلك من أجل تشجيع المزارع اللبناني في عملية تصريف الإنتاج ووضع هذه المنتجات في بداية سلم الأولويات لدى التجار، بما فيه مصلحة للمزارع اللبناني و المنتجات اللبنانية".