إقتصاد

وزير الزراعة: لتأمين المنتوجات اللبنانية خلال فترة الصوم

Lebanon 24
09-03-2022 | 11:37
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن ممثلي أسواق الخضار "الجملة" في مختلف المحافظات و المناطق اللبنانية، وتم البحث في "امكانية تأمين المنتجات اللازمة للأسواق خلال فترة الصوم عند الطوائف المسيحية وفي شهر رمضان الكريم عند الطوائف الاسلامية، بما يضمن تأمين المنتجات خلال الفترة المباركة ، بالإضافة ايضاً الى تعزيز الأسواق اللبنانية بالمنتوجات الزراعية الوطنية المزروعة دخل الخيم البلاستيكية ، وذلك من أجل تشجيع المزارع اللبناني في عملية تصريف الإنتاج ووضع هذه المنتجات في بداية سلم الأولويات لدى التجار، بما فيه مصلحة للمزارع اللبناني و المنتجات اللبنانية".
 
نقابات ومزارعي البطاطا
كما وإستقبل الحاج حسن نقابات ومزارعي البطاطا في لبنان، وتم البحث في اطار خدمة المنتج و المزارع اللبناني بما يتوائم و يتوافق مع إلتزامات لبنان تجاه الدول العربية فيما يخص الرزنامة الزراعية وتحديدا مصر.
 
ووعد الحاج حسن بـ"اتخاذ الوزارة الاجراءات اللازمة للحد من أسعار المدخلات الزراعية".
 
 
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