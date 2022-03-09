دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، وبلغ مساء اليوم، 22900 - 23000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22600 و22650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.