لهذا السبب ارتفع أمس الدولار.. خبير اقتصادي يكشف

رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية أمس يعود لسببين، الاول زيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الاسعار العالمية، وهذا الارتفاع يتحمّل مسؤوليته التجار. أما السبب الثاني فهو تدخل سياسي في سوق الدولار.

وأشار عجاقة في حديث الى "صوت كل لبنان" الى أن الازمة الحقيقية هي الشح بالدولار، مشدداً على ضرورة أن تبرم الحكومة إتفاقاً مع صندوق النقد الدولي اليوم قبل الغد وإلا فنحن بطريقنا نحو الاسوأ.

وتوقع مزيداً من الارتفاع في سعر الصرف بالسوق الموازية لأننا في تنافسية مع الدول لجهة الاستيراد، مشيرا إلى ان لبنان لم يعقد أي اتفاق حتّى الساعة على الرغم من الاتصالات الجارية بالاضافة الى استمرار الاحتكار في غياب لجنة وزارية رادعة له.

وعن اسعار النفط العالمية، اعتبر عجاقة أنه وفي ظل خلافات الولايات المتحدة المستمرة مع العرب فإن الدول الخليجية هي الوحيدة القادرة على خفض سعر برميل النفط عبر زيادة انتاجها وإلا فقد يصل سعر البرميل الى 180 دولار.