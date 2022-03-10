إقتصاد

أستراليا ترفع نسبة استقبال المهاجرين... ما هي الأسباب؟

Lebanon 24
10-03-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-929053-637825135923867331.jpg
Doc-P-929053-637825135923867331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ينبغي لأستراليا تخفيف قواعد الهجرة إليها لتشجع مزيداً من الأشخاص على الانتقال إلى البلاد والمساهمة بسد عجز العمالة الكبير وزيادة التنوع في أماكن العمل، حسب آراء مسؤولين تنفيذيين كبار تحدثوا خلال منتدى للأعمال.

قالت كيت باوندر، الرئيسة التنفيذية لـمجلس التقنية الأسترالي، في قمة الأعمال المالية الأسترالية الثلاثاء: "دور الهجرة الكبير هو المساعدة بالعثور على أفراد لديهم خبرات لم يسمح الوقت لنا باكتسابها... أعتقد أن هذه مسألة في غاية الأهمية".

نوهت باوندر إلى أن نصف عمال التقنية الآتين عبر برنامج هجرة العمالة الماهرة من السيدات، وأضافت قولها: "لكن إن دققتم بنظام التدريب لدينا ستجدون أن 90% من الأفراد الآتين مباشرة عبر تحصيل شهادات في تقنيات المعلومات والاتصالات هم من الرجال. لذلك، فإن الهجرة تسهم في تحسين خلق التوازن بين الجنسين".

أثر الوباء
كان يعمل سنوياً في أستراليا قبيل تفشي وباء فيروس كورونا 400 ألف طالب دولي تقريباً و 250 ألف شخص ممن يعملون خلال عطلاتهم، وكان كثير منهم يعملون بالحانات والفنادق والمطاعم. تلاشى هذا الإمداد حين أغلقت البلاد حدودها وطلبت من المقيمين بصفة مؤقتة المغادرة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

أعادت أستراليا أخيراً فتح حدودها الدولية الشهر الماضي. لكن يقول الاقتصاديون، إن الأمر سيتطلب بعض الوقت لحين عودة مستويات الهجرة إلى ما قبل فترة تفشي وباء فيروس كورونا، وهو ما سيعقد أزمة نقص العمالة فيما تزيد الشواغر.

قالت بريتي باجاج، الرئيسة التنفيذية لمجموعة تعيين المواهب "أديكو" (Adecco Group)، أنه ينبغي للحكومة تخفيف قواعد الحصول على التأشيرات لتيسير الأمر على الطلاب الدوليين والمهاجرين ليكونوا مقيمين دائمين. شدّد المشرّعون الأستراليون قبل تفشي وباء فيروس كورونا إجراءات الإقامة الدائمة والجنسية، وهو ما قلّل من جاذبية الانتقال إلى أستراليا.

قالت باجاج: "ما أستطيع قوله هو أن سرعة القيام بذلك مسألة جوهرية. إنها عملية إعداد سياسة بسيطة، فنحن نعلم من أين تأتي التركيبة السكانية، ونعاني من نقص ونستطيع أن نتعمد فنسرع من عملية الحصول على التأشيرة... إن كنت تفتقر للموهوبين ولا تستنهض المواهب عبر نظام التعليم ومن خلال العالم أيضاً، فلن تستطيع تنمية شركتك."
 
(بلومبيرغ الشرق) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:02 | 2022-03-10
14:00 | 2022-03-10
12:48 | 2022-03-10
12:00 | 2022-03-10
11:30 | 2022-03-10
10:00 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website