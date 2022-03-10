الدولار ينخفض... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22625 - 22675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22800 - 22900 ليرة لبنانية لكلّ دولار اميركي.