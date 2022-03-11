إقتصاد

في سابقة لبنك أميركي كبير.. غولدمان ساكس ينسحب من روسيا

Lebanon 24
11-03-2022 | 05:00
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أعلن بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، الخميس، أنه سينسحب من روسيا، ليصبح أول مؤسسة كبرى في وول ستريت تنأى بنفسها عن موسكو بعد غزو أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم البنك في رسالة إلى وكالة فرانس برس إن "غولدمان ساكس سينهي عملياته في روسيا وفق متطلبات التنظيم والترخيص".

وأضافت "نركز على دعم زبائننا حول العالم في إدارة أو إغلاق الالتزامات القائمة في السوق وضمان مصلحة المتعاونين معنا".

وفق أحدث تقرير سنوي له، بلغ حضور البنك في روسيا نهاية عام 2021 ما قدره 650 مليون دولار، ارتبط غالبيتها بقروض جهات خاصة ومقترضين. ولم يكشف غولدمان ساكس مزيدا من التفاصيل حول عدد موظفيه في روسيا.

من جهته، أعلن بنك سيتي غروب الأربعاء أنه "يقيم عملياته في البلاد"، وقد بلغت قيمة حضوره في روسيا 9,8 مليارات دولار في نهاية كانون الأول.

وكان هذا البنك قد أعلن العام الماضي أنه يسعى إلى تصفية عملياته المصرفية للأفراد في روسيا.
المصدر: الحرة
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