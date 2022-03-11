إقتصاد

ابو شقرا: بدء وصول بواخر المحروقات يريح السوق

Lebanon 24
11-03-2022 | 04:43
A-
A+
Doc-P-929473-637825960722724319.jpeg
Doc-P-929473-637825960722724319.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في اتصال ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، الى "بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يريح السوق اللبنانية". وقال: "نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضا في أسعار البنزين والمازوت اذا بقيت اسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الان".
 
وشدد ابو شقرا على "ضرورة استيراد كميات اكثر للنفط من قبل الشركات والدولة"، مشيرا الى "ان الارتفاع الذي شهدناه اليوم في جدول الاسعار سببه ارتفاع سعر صيرفة وسعر الدولار في السوق السوداء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2022-03-11
08:00 | 2022-03-11
06:17 | 2022-03-11
05:45 | 2022-03-11
05:00 | 2022-03-11
04:09 | 2022-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website