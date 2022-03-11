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إقتصاد
ابو شقرا: بدء وصول بواخر المحروقات يريح السوق
Lebanon 24
11-03-2022
|
04:43
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طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في اتصال ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، الى "بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يريح السوق اللبنانية". وقال: "نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضا في أسعار البنزين والمازوت اذا بقيت اسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الان".
وشدد ابو شقرا على "ضرورة استيراد كميات اكثر للنفط من قبل الشركات والدولة"، مشيرا الى "ان الارتفاع الذي شهدناه اليوم في جدول الاسعار سببه ارتفاع سعر صيرفة وسعر الدولار في السوق السوداء".
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