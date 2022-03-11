الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 22800 - 22850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 22600 - 22700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.