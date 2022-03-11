دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء اليوم، 22675 - 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان الدولار قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 22800 و22850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.