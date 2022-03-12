12
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
المركزي الأوروبي يحذر من بلوغ التضخم بمنطقة اليورو 7.1% هذا العام
Lebanon 24
12-03-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم بمنطقة اليورو قد يصل إلى 7.1% هذا العام، في سيناريو "قاس" يسعى لاستيعاب عواقب وضع متفاقم جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، ترجح التوقعات التي نشرت اليوم على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي، أن تؤدي عقوبات أكثر صرامة على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة جراء انخفاضات أكثر حدة في الإمدادات، وإعادة تسعير أقوى في أسواق المال وآثار أكبر لجولة ثانية من ارتفاع الأسعار.
وجاء في التوقعات أنه سيتم الحد من النمو الاقتصادي إلى 2.3% مقارنة مع نمو يبلغ 3.7% في الحالة الأساسية للبنك، والتي كانت أسعار المستهلكين فيها ستزيد بنسبة 5.1%.
ووفقا لسيناريو "معاكس" أقل حدة، فإن الأثر على النمو والتضخم لن يكون واضحا.
وتم تقديم التوقعات إلى مجلس محافظي البنك للمساعدة في صياغة قراره للسياسة النقدية هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه "في كلا السيناريوهين البديلين، من المفترض أن يكون تأثير الصراع أكثر وضوحا في العام 2022، وسيكون هناك حل للصراع مع مرور الوقت.. وفي هذا الصدد، يمكن وضع المزيد من السيناريوهات السلبية".
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
Lebanon 24
استعدوا لموجة برد قاسية ابتداءً من هذا التاريخ.. هذا ما كشفه الاب خنيصر!
07:16 | 2022-03-11
11/03/2022 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
Lebanon 24
ماذا حصل على أوتوستراد ميرنا الشالوحي؟
10:21 | 2022-03-11
11/03/2022 10:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
09:45 | 2022-03-11
11/03/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتبه عناصر قوى الامن به عند الحاجز... وهذا ما تبيّن (صور)
Lebanon 24
اشتبه عناصر قوى الامن به عند الحاجز... وهذا ما تبيّن (صور)
07:25 | 2022-03-11
11/03/2022 07:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة بالحجاب داخل المسجد: "صلّيت صلاتي مع الأذان" (صور)
01:12 | 2022-03-12
12/03/2022 01:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:54 | 2022-03-12
الأمن الغذائي في لبنان "مُهدّد".. وهذا ما قد يحصل بعد شهرين!
02:15 | 2022-03-12
بدعة اضافية لدفع الفاتورة كاملة ببطاقة الاعتماد!
01:47 | 2022-03-12
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
23:45 | 2022-03-11
معهد التمويل الدولي "زار" لبنان: 11 توصية إلزامية واعادة هيكلة المركزي
23:07 | 2022-03-11
هذه أسباب إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية
14:00 | 2022-03-11
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
Lebanon 24
سيارة "سيدان" صينيّة جديدة... تعرفوا إلى "Hongqi H5" (فيديو)
11:00 | 2022-03-11
12/03/2022 12:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
"أبو طلال" يطلب يد مذيعة "الجديد" مباشرة على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
04:47 | 2022-03-11
12/03/2022 12:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب منى واصف.. بونيتا سعادة تتعرّض للهجوم! (فيديو)
04:00 | 2022-03-11
12/03/2022 12:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact