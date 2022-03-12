إقتصاد

الخزانة الأمبركية تمنح إستثناء من الحظر المفروض على توريد الدولار إلى روسيا

Lebanon 24
12-03-2022 | 08:00
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أعلنت الخزانة الأميركية أن الحظر الذي فرضته على توريد أوراق الدولار النقدية إلى روسيا لن يشمل الحالات الفردية والمدخرات الشخصية لأغراض غير تجارية.

وقال بيان الخزانة: "السماح لجميع التعاملات الشخصية ولمرة واحدة وضرورية للتحويل غير التجاري للأموال الشخصية مثل نقل أوراق الدولار الأميركي من الولايات المتحدة أو من شخص أمريكي، بغض النظر عن موقعه، إلى فرد في روسيا أو نقل أوراق الدولار الأميركي النقدية لشخص أميركي في روسيا".

المصدر: روسيا اليوم
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